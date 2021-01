Megaverlies Boeing door corona en 737 MAX

Boeing heeft vorig jaar een miljardenverlies geleden. De vliegtuigbouwer had last van de coronacrisis. Zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen stelden daardoor de levering van bestelde vliegtuigen uit of annuleerden bestellingen volledig. Ook het aan de grond houden van de 737 MAX gedurende een groot deel van het jaar speelde het bedrijf parten.