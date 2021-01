Arnhem maakt werken aantrekkelijk voor mensen met bijstand

Gaan werken is financieel niet altijd aantrekkelijk voor mensen met een bijstandsuitkering. Soms levert werk netto per maand minder op dan een uitkering, bijvoorbeeld omdat toeslagen vervallen. Arnhem is naar eigen zeggen de eerste gemeente van Nederland die mensen vanaf dit jaar praktisch helpt om zo’n situatie te voorkomen.

Stimulanz, de kennisorganisatie die gemeenten helpt in het sociale domein, heeft samen met Arnhem een methode ontwikkeld die meteen duidelijk maakt wat er met het inkomen gebeurt als iemand uit de bijstand gaat werken. Mocht blijken dat betaalde arbeid financieel minder oplevert, dan adviseren ambtenaren over bijvoorbeeld een kleine aanpassing in het arbeidscontract. Ambtenaren bemiddelen ook bij werkgevers over extra kosten. ‘Alles vanuit het idee dat werken moet lonen. Mensen moeten daar iets aan overhouden”, aldus verantwoordelijk wethouder Martien Louwers.

Arnhem heeft veel extra geld vrijgemaakt om zoveel mogelijk mensen te laten uitstromen uit de uitkering. De Gelderse hoofdstad heeft relatief veel inwoners die al heel lang een uitkering hebben. Arnhem scheldt sinds vorig jaar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke schulden kwijt van mensen met een uitkering, om te voorkomen dat ze door boetes en naheffingen steeds verder in de problemen komen. De nieuwe methode om werken financieel aantrekkelijk te maken, is volgens Stimulanz voor elke gemeente op maat in te richten.