Boeing 737 MAX weer toegestaan in Europees luchtruim

Door crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

