Russisch parlement voor verlenging wapenverdrag met VS

Het Russische parlement heeft ingestemd met het verlengen van het verdrag met de Verenigde Staten over nucleaire wapenbeheersing. Het zogeheten Nieuwe START-verdrag over de beperking van het nucleaire wapenarsenaal van de grootmachten, dreigde af te lopen door de geschillen tussen het Kremlin en de regering van voormalig president Trump.

De nieuwe president Joe Biden heeft dinsdag telefonisch met zijn Russische ambtgenoot overlegd en beiden willen een verlenging van zeker vijf jaar van het verdrag regelen. In Moskou wordt er kennelijk haast gemaakt met de verlenging, want de Doema heeft er woensdag al meteen haar akkoord aan gegeven en even later werd bekendgemaakt dat ook de Russische senaat, de Federatieraad, heeft ingestemd.

Het ‘Strategic Arms Reduction Treaty’ (START) stamt uit de jaren tachtig toen de Sovjet-Unie nog bestond. De overeenkomst is drie keer vernieuwd of verlengd maar niet altijd volgens de planning door de parlementen geratificeerd. De laatste versie stamt uit 2010 en zou 5 februari verlopen. Net als de voorgangers beperkt het Nieuwe START-verdrag het aantal strategische kernkoppen, -raketten en -bommenwerpers dat Rusland en de Verenigde Staten mogen hebben. De twee landen zijn voor zover bekend goed voor ongeveer 90 procent van de kernwapens op de wereld.