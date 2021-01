Grootaandeelhouder América Móvil vergroot belang in KPN

De Mexicaanse telecomonderneming América Móvil heeft zijn belang in KPN uitgebreid. De Mexicanen, die een paar jaar terug vergeefs een poging deden om het telecomconcern in zijn geheel over te nemen, hebben nu ruim een vijfde van de aandelen in handen. Dat was bij een vorige melding in de registers van toezichthouder AFM nog iets meer dan 16 procent.

De reden voor de uitbreiding van het belang is niet bekend. De poging van América Móvil van miljardair Carlos Slim in 2013 om KPN in te lijven zorgde in politiek Den Haag voor veel ophef. De vrees bestond dat belangrijke Nederlandse telecominfrastructuur zomaar in vreemde handen zou kunnen vallen. Om de overname tegen te houden werd een beschermingsconstructie opgetuigd. Verder zou het bod destijds te laag zijn geweest.

De laatste tijd staken geruchten over een mogelijke overname van KPN, door de Zweedse investeerder EQT, de kop op. Sowieso wordt KPN de laatste jaren door marktkenners wel vaker als overnameprooi gezien. KPN-topman Joost Farweck zei eerder in zijn algemeenheid dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

Dat de Zweden kansen zien in de telecomwereld is bekend. Eerder telde EQT, met het hoofdkantoor in Stockholm, al miljarden euro’s neer voor Zayo Group, een bedrijf dat actief is met glasvezelnetwerken. Ook investeerde EQT onder meer in het Nederlandse DELTA Fiber.

Overigens is KPN niet het enige telecomconcern dat op het verlanglijstje van investeerders zou staan. KPN-concurrent T-Mobile is naar verluidt door moederbedrijf Deutsche Telekom in de verkoop gezet. Ook daar zijn investeerders de verwachte geïnteresseerden.