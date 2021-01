België herademt: dreigende verspilling vaccins afgewend

België loopt niet langer het gevaar coronavaccins te moeten verkwisten. Een dreigend tekort aan injectiespuiten die nauwkeurig genoeg zijn om de geleverde doses helemaal te benutten, is afgewend.

Pfizer en BioNTech, de ontwikkelaars van het eerste in de EU goedgekeurde coronavaccin, leveren minder van hun vaccin sinds duidelijk werd dat met iedere partij 20 procent meer mensen kunnen worden ingeënt dan gedacht. Maar daarvoor zijn wel speciale injectiespuiten nodig, waarin maar heel weinig van de lading achterblijft. Daarvan had België er te weinig. Dat zou vanaf half februari een probleem kunnen opleveren voor de vaccinatiecampagne, waarschuwde de regering.

België bestelde ondertussen in allerijl bij en wist zich te verzekeren van een levering van een eerste miljoenenpartij over een week of twee. Daarmee ‘zullen de leveringen van spuiten het tempo van vaccineren kunnen volgen”, zegt het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG.