Amsterdam vernoemt brug naar Hans van Mierlo

Amsterdam krijgt een Hans van Mierlobrug. Het stadsbestuur is akkoord gegaan met de vernoeming van brug 18 over de Herengracht, die de Herenstraat met de Blauwburgwal verbindt, naar de bekendste oprichter van D66. Hij woonde daar ooit in de buurt.

‘Met het benoemen van brug 18 wordt een bijzondere Amsterdammer geëerd die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een grote rol in politiek en maatschappij heeft gespeeld”, aldus het college van B en W.

Oud-politicus en oud-journalist Van Mierlo is bijna elf jaar dood. Hij overleed op 11 maart 2010 op 78-jarige leeftijd. Samen met Hans Gruijters nam hij in 1966 het initiatief om D66 op te richten. Voor die partij zat hij zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Ook was Van Mierlo in de jaren tachtig minister van Defensie in de kabinetten Van Agt II en III. In het eerste paarse kabinet-Kok (1994-1998) was hij vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Daarna stapte Van Mierlo uit de politiek en kreeg hij de titel minister van staat.