Boeren willen met trekkers helpen tegen rellen

Boeren uit het oosten van het land bieden burgemeesters aan om te komen helpen met het tegenhouden van relschoppers in hun gemeenten. De boeren willen daarvoor met honderden trekkers toegangswegen naar centra van gemeenten blokkeren. Tot nu toe hebben burgemeesters de hulp ‘met dank’ afgewezen, maar een telefoontje van politie of gemeente is genoeg om een grote groep boeren in beweging te krijgen. ‘We laten het land niet slopen”, aldus melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde, regiocoördinator van boerenactiegroep Farmers Defence Force en lid van de boerengroep Achterhoek-Oost.

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem voelt zich gesteund door de aangeboden hulp van boeren en anderen, liet hij dinsdagavond op Twitter weten. ‘Ik waardeer het gebaar, maar blijf allemaal thuis”, drong hij aan. ‘Ik ben ervan overtuigd dat jullie groep niet uit is op rottigheid, maar bedenk wel dat je je ook schuldig maakt aan strafbaar gedrag als je betrokken raakt bij de rellen.’

Volgens Wieggers en tuinder Rutger van Lier uit Halle, ook betrokken bij FDF, is de komst van een stoet enorme tractoren al afschrikwekkend genoeg. ‘Daar ga je echt wel voor opzij”, aldus Van Lier. Beide Achterhoekse boeren hebben aan veel boerenprotesten in het land meegedaan en zijn daarbij zelf weleens in conflict gekomen met de politie. ‘Maar we hebben over en weer respect voor elkaar. De politie is blij met onze steun in de rug”, zegt Wieggers.

Koeienboer Ronald van de Scheer uit Kamperveen heeft burgemeester Peter Snijders van Zwolle aangeboden om met tweehonderd trekkers naar de Overijsselse hoofdstad te komen. De nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging ondersteunt zijn aanbod op sociale media. Snijders heeft bedankt, maar waarschuwde ook dat hij ‘alle oproepen tot niet-vreedzame protesten afkeurt.’ De boeren zijn niet van plan om zich zonder oproep daartoe zelf in de onlusten te mengen.