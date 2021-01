Transportgegevens en vluchtelingenregister Westerbork openbaar

Onder meer gegevens van het register van Vluchtelingenkamp Westerbork en transportlijsten zijn hiermee online toegankelijk. De levensloop van onder anderen slachtoffers van de Holocaust is hierdoor in één oogopslag te volgen. Ook is via oorlogslevens.nl te vinden welke gevangenen van Kamp Westerbork zijn opgepakt tijdens de zigeunerrazzia op 16 mei 1944.

Het Vluchtelingenkamp Westerbork was in 1939 door de Nederlandse overheid opgezet voor Joodse vluchtelingen uit onder meer Duitsland. In 1942 werd het door de Duitse bezetters omgevormd tot het doorgangskamp Westerbork, van waaruit de Joden werden gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en het bezette Polen en Tsjechië.

Het Herinneringscentrum werkt al jaren aan het digitaliseren van verschillende oorlogsbronnen over personen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Het centrum blijft werken aan het ontsluiten van bronnen over de geschiedenis van kamp Westerbork om een steeds completer beeld van het verblijf daar te kunnen geven.