China neemt ook anale coronatesten in gebruik

China reageert ook bij kleinschalige corona-uitbraken door gebieden af te sluiten en op grote schaal inwoners te testen. Staatsmedia berichten dat inwoners van sommige wijken in Peking vorige week een anale test met een staafje hebben ondergaan. De testen worden ook al gebruikt in quarantainecentra.

Een Chinese arts legde bij staatszender CCTV uit dat sporen van het virus langer terug zijn te vinden in de anus dan in de luchtwegen, maar niet alle experts zijn enthousiast. De krant Global Times schrijft dat de ingrijpende testmethode omstreden is. Een wetenschapper van de universiteit van Wuhan zei dat testen die via de neus en keel worden afgenomen nog steeds het meeste efficiënt zijn.

Op sociale media wordt gegrapt over het testbeleid. ‘Ik heb twee anale testen gedaan en moest daarna ook een keeltest doen. Ik was zo bang dat de verpleegkundige zou vergeten een nieuw teststaafje te pakken”, schreef een gebruiker op berichtensite Weibo. ‘Ik ben zo blij dat ik eerder al ben teruggekeerd naar China”, merkte een andere gebruiker op.