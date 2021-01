KPN wint in rode AEX, nieuwkomer InPost schiet omhoog

Op het Damrak werden de resultaten van telecomconcern KPN woensdag goed ontvangen. Beleggers verwelkomden ook nieuwkomer InPost met een forse koersstijging. Op de Europese beurzen werd verder vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag naar buiten komt. Ook zijn de ogen gericht op de technologiesector. Grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Facebook en Tesla openen na de slotbel op Wall Street de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 653,95 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 968,69 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs won 0,3 procent.

KPN klom ruim 1 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het telecomconcern had afgelopen jaar op de zakelijke markt last van de coronacrisis. Bedrijven zijn terughoudender geworden met uitgaven voor telecomdiensten. Volgens KPN waren er in het loop van het jaar wel ‘bemoedigende ontwikkelingen’ te zien op de markt voor consumenten. Topman Joost Farwerck wijst erop dat het aantal mobiele abonnees de laatste tijd groei laat zien.

InPost versnel introductie

Op de lokale Amsterdamse markt werd InPost bijna een derde meer waard op 20,63 euro. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes versnelde zijn beursintroductie met twee dagen vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen van de onderneming. Alleen grote institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, konden zich vooraf inschrijven voor de beursgang. De introductieprijs van het aandeel bedroeg 16 euro. Het bedrijf haalde met de beursgang 2,8 miljard euro op.

RTL Group steeg dik 2 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders presteerde vorig jaar financieel beter dan eerder voorzien. Dat kwam vooral door hogere reclame-inkomsten voor televisie in de laatste maanden van het jaar. Mediaconcerns hadden in de eerste maanden van de coronapandemie nog te kampen met fors gedaalde uitgaven van adverteerders.

In Parijs won Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ruim 1 procent. Het Franse luxegoederenconcern verkocht in het vierde kwartaal meer tassen van zijn merk Louis Vuitton dankzij een grotere vraag uit China. Aangezien Chinese consumenten niet op een luxe reis naar het buitenland konden, kochten ze meer dure spullen zoals juwelen en tassen.

De euro was 1,2150 dollar waard, tegen 1,2152 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 52,89 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 56,23 dollar per vat.