Willem-Alexander en Máxima bedanken hulpverleners na rellen

‘Wij voelen mee met alle ondernemers en anderen die getroffen zijn door geweld. En wij zijn onder de indruk van alle hartverwarmende acties van mensen om elkaar te helpen. Samen komen wij hier doorheen!’

De koning en koningin doelen op de rellen die de afgelopen dagen zijn uitgebroken onder meer uit onvrede over de coronamaatregelen. Daarbij werden in meerdere steden in Nederland winkelpanden gesloopt en leeggeroofd, hulpverleners mishandeld en bekogeld en voertuigen in brand gestoken.

Daarna kwamen ook spontane hulpacties voor gedupeerde ondernemers op gang. Zo zamelde GeenStijl ruim een ton in voor een geplunderde Primerawinkel in Den Bosch.