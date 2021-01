Burgemeester Moskou: pandemie op retour, restaurants langer open

De Russische hoofdstad Moskou versoepelt het coronabeleid nog verder. Restaurants en horecazaken mogen ook in de late avond en ‘s nachts weer open, maakte burgemeester Sergej Sobjanin bekend. Ook regels met betrekking op thuiswerken gaan volgens nieuwssite The Moscow Times van tafel.

In de circa 12 miljoen inwoners tellende gemeente waren die beperkingen sinds het najaar van kracht. Bedrijven moesten 30 procent van hun personeel thuis laten werken. Horecazaken, nachtclubs en vergelijkbare bedrijven kregen opdracht om de deuren te sluiten tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

De burgemeester zegt dat de versoepeling mogelijk is omdat het de goede kant opgaat met de strijd tegen het virus. Het aantal besmettingen stijgt minder hard dan voorheen. ‘De pandemie is op haar retour”, aldus Sobjanin. Hij noemt het zijn plicht ‘om de omstandigheden te creëren waaronder de economie zo snel mogelijk kan herstellen”.

Rusland heeft melding gemaakt van 3,7 miljoen coronabesmettingen, het hoogste aantal in de wereld na de VS, India en Brazilië. De Russische autoriteiten hebben al groen licht gegeven voor het gebruik van twee vaccins van eigen bodem. Het is de bedoeling om de komende maanden tientallen miljoenen Russen in te enten.