Afghaanse Taliban steunen inentingscampagne tegen coronavirus

Een woordvoerder van de opstandelingen beloofde dat de groep het vaccineren via gezondheidscentra gaat ‘steunen en faciliteren’ in het door conflict verscheurde land. Daar wordt nog steeds zwaar gevochten, ondanks het vredesoverleg tussen de regering en de Taliban. Dat wordt sinds eind vorig jaar gehouden in Qatar.

Het COVAX-programma is een internationaal initiatief dat moet zorgen dat ook minder welvarende landen toegang krijgen tot coronavaccins. Het is de bedoeling dat dit jaar via dat programma genoeg vaccins worden geleverd voor zo’n 20 procent van de Afghaanse bevolking, zei een Afghaanse gezondheidsfunctionaris. Dat kan volgens hem nog wel zo’n zes maanden duren.

Hulp India

Ook India zou hulp hebben aangeboden. Een bron binnen de Indiase regering zei dat 500.000 doses van een coronavaccin opzij zijn gezet voor Afghanistan, waar zo’n 38 miljoen mensen wonen. Het zou gaan om een in India geproduceerd middel van AstraZeneca.

Afghanistan heeft bijna 55.000 coronabesmettingen en 2390 sterfgevallen door het virus gemeld. Experts waarschuwen dat veel besmettingen niet worden opgemerkt omdat maar weinig wordt getest. Ook hebben sommige Afghanen maar beperkt toegang tot medische instellingen.

Steun voor vaccinatiecampagnes is niet vanzelfsprekend in de regio. In buurland Pakistan zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk teams aangevallen die mensen kwamen inenten tegen polio. Radicale geestelijken en extremisten hebben daar beweerd dat het poliovaccin is bedoeld om moslims te steriliseren en dat inentingsteams bestaan uit westerse spionnen.