VVD wil ook coronahulp voor starter die eind 2019 begon

De VVD wil dat ook starters die eind 2019 hun onderneming hebben opgezet, coronasteun krijgen. De speciale startersregeling wordt flink uitgebreid, als het aan de grootste partij ligt. ‘Dat er eindelijk zo’n regeling is gekomen, is een goede eerste stap van het kabinet”, zegt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. ‘Maar misschien wel de belangrijkste groep starters valt erbuiten.’

Op aandringen van de Tweede Kamer, komt het kabinet toch met een regeling voor starters. Ondernemers die vanaf 1 januari vorig jaar een bedrijfje hebben opgericht, komen in aanmerking voor steun. De regeling wordt nog opgezet, maar zal lijken op de bekende Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De hoogte van de tegemoetkoming zal onder meer afhangen van het omzetverlies ten opzichte van het derde kwartaal in 2020. Toen werden de coronaregels iets versoepeld na de eerste golf, en hebben veel ondernemers een redelijke omzet kunnen draaien.

Starters kunnen hun omzet namelijk niet vergelijken met die maanden van ver voor de coronacrisis, omdat ze toen nog niet bestonden. Daarom wordt een nieuwe regeling in het leven geroepen voor bedrijfjes die vanaf 1 januari 2020 zijn begonnen. Maar de VVD benadrukt dat veel ondernemers die in 2020 zijn begonnen met hun bedrijf, zich al eind 2019 hadden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Zo’n registratie is voor een aspirant-kroegbaas bijvoorbeeld sneller geregeld dan bijvoorbeeld het aanvragen van een drankvergunning.

Hierdoor komt ‘de meest schrijnende groep startende ondernemers’ niet in aanmerking voor steun die juist is opgezet voor starters, zegt VVD’er Aartsen. ‘Dit is een groep ondernemers die al bijna een jaar geen steun krijgt en keer op keer op keer buiten de boot valt”, aldus de liberaal.