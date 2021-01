Rechtbank doet uitspraak over doodsteken 15-jarige Bredase Megan

De rechtbank in Breda doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen de 17-jarige jongen die op 19 augustus 2019 de 15-jarige Megan zou hebben doodgestoken.

Megan was het ex-vriendinnetje en een klasgenoot van de verdachte. Het meisje werd met vele messteken van het leven beroofd in haar ouderlijk huis in Breda, op de eerste schooldag na de vakantie. Zij overleed ter plaatse.

De toen 16-jarige jongen werd dezelfde dag aangehouden en zit sindsdien vast. Hij is onderzocht door gedragsdeskundigen. Zij hebben geadviseerd jeugd-tbs op te leggen.

Het Openbaar Ministerie heeft dit advies overgenomen. Naast die maatregel heeft het OM twee jaar jeugddetentie geëist. Dat is de maximale celstraf voor minderjarigen.

De zaak tegen de jongen is door de rechtbank achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is. Uitspraken zijn altijd openbaar.