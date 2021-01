Grote Amerikaanse techbedrijven komen met resultaten

Bij Apple gaat de blik naar de verkopen van de iPhone. Het nieuwste model werd door het coronavirus wat later geïntroduceerd, maar dat had als voordeel dat de hele introductie in het feestdagenkwartaal van het bedrijf viel, wat voor Apple het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar is. Bovendien zouden veel mensen hun vorige telefoon wat langer hebben gehouden totdat Apple een iPhone op de markt bracht die gebruik kan maken van 5G-netwerken.

Die zogenoemde ‘supercyclus’ en de introductie van nieuwe MacBook-computers met door Apple zelf ontwikkelde chips heeft naar verwachting geleid tot een record. Apple zou zeer goed een omzet van meer dan 100 miljard dollar hebben kunnen behaald in de afgelopen periode.

Voor Facebook geldt dat er mogelijk meer gebruikers zijn bijgekomen voor het sociale medium omdat mensen massaal aan huis zijn gekluisterd en in contact met elkaar willen blijven. Wel heeft het bedrijf mogelijk wat tegenwind door vertrekkende gebruikers van chatapp WhatsApp. Ook kwam Facebook door de bestorming van het Amerikaanse Capitool opnieuw volop in de aandacht te staan.

Bij Tesla, dat al verkoopcijfers heeft gemeld over 2020, wordt gekeken of de maker van elektrische auto’s opnieuw winstgevend wist te zijn in het afgelopen kwartaal. Dat lukte eerder alleen door lucratieve deals met andere automakers om gezamenlijk de uitstoot op te geven. Die voorkwamen daarmee hoge boetes van de Europese Unie omdat ze anders niet aan de uitstooteisen voldeden. Tesla’s elektrische auto’s stoten geen CO2 uit en helpen zo de gemiddelde uitstoot van de verkochte auto’s omlaag te brengen.

Topman Elon Musk werd dankzij de spectaculaire opmars van het aandeel Tesla eerder deze maand de rijkste man op aarde, voor Amazon-topman Jeff Bezos. Als aan bepaalde doelen wordt voldaan, kan Musk mogelijk een nieuw pakket aandelen ter waarde van 7 miljard dollar tegemoetzien.