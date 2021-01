Eerste mensen in Nederland krijgen hun tweede coronaprik

Precies drie weken geleden werd de eerste Nederlander gevaccineerd tegen het coronavirus. Verpleegster Sanna Elkadiri, die in een verzorgingshuis in Boxtel werkt, kreeg op 6 januari een inenting op de speciale vaccinatielocatie van de GGD in Veghel. Op woensdag is Elkadiri ook de eerste in Nederland die de tweede dosis krijgt. Over zeven dagen zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.