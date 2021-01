Voorzitter impeachment-proces tegen Trump kort in het ziekenhuis

De Amerikaanse senator Patrick Leahy, die het impeachment-proces in de senaat tegen oud-president Donald Trump voorzit, is dinsdag aan het eind van de middag (plaatselijke tijd) opgenomen in het ziekenhuis. Na een onderzoek in het ziekenhuis werd de senator weer naar huis gestuurd.

Leahy hoopt snel weer aan het werk te kunnen, zegt zijn woordvoerder. Die liet in een verklaring weten dat de senator zich aan het eind van de middag plots onwel voelde in zijn werkkamer in het Capitool. Welke klachten Leahy precies had, is niet bekendgemaakt.

De 80-jarige senator uit Vermont is de oudste Democratische senator. Omdat de Democraten de grootste partij in de Senaat zijn, geldt hij als waarnemend voorzitter. Het vorige impeachment-proces tegen Trump werd voorgezeten door opperrechter John Roberts, maar bij een afzettingsprocedure tegen een oud-president is het gewoonlijk dat de waarnemend voorzitter van de Senaat het proces voorzit.