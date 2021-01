Klimaat belangrijk voor kiezers, veel steun voor groen herstel

De coronacrisis is ook ‘een kans voor een duurzame economie”, vindt een grote meerderheid van de kiezers die hebben meegedaan aan een peiling van onderzoeksbureau I&O Research. ‘Groen herstel’ kan rekenen op steun van 72 procent van de 2336 ondervraagden. Zij zijn het eens met de stelling: ‘We moeten de coronacrisis zo aanpakken dat we gelijk iets voor het klimaat doen”. De peiling is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.