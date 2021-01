FBI heeft meer dan 400 verdachten bestorming Capitool in vizier

De FBI heeft meer dan 200.000 digitale tips ontvangen over deelnemers aan de bestorming van het parlementsgebouw in Washington op 6 januari door aanhangers van Donald Trump. Veel mensen zagen familieleden of vrienden op foto’s en gaven hen aan.

Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven. Het gebouw moest worden ontruimd. Op het moment van de bestorming werden de stemmen van de kiesmannen geteld, waardoor Biden officieel de nieuwe president van de VS zou worden.

D’Antuono zei dat de FBI er alles aan doet om de verantwoordelijken voor de rechter te krijgen. Daar moeten zij zich dan verantwoorden voor hun daden.

De openbaar aanklager van Washington zei dinsdag dat hij verwacht dat er snel aanklachten worden ingediend tegen de bestormers. Volgens de aanklager is justitie druk bezig om bewijs te verzamelen tegen de verdachten, zodat ze kunnen worden aangeklaagd en veroordeeld.