Vicepresident VS Kamala Harris tweede keer ingeënt

Tussen de twee inentingen van Moderna moet vier weken zitten om optimaal te kunnen werken, volgens het Amerikaanse bedrijf. Harris is precies vier weken na haar eerste spuit weer ingeënt.

In veel Europese landen wil de regering de tijd tussen de eerste en de tweede prik verlengen, om zo meer mensen te kunnen voorzien van de eerste inenting. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het mogelijk om de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna later te geven, maar is het niet helemaal zeker of de effectiviteit dan even groot is.

President Joe Biden heeft zijn twee inentingen ook al gekregen.