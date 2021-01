Vele honderden mensen lopen gezamenlijk door Maastricht

De groep stond rond 19.30 uur een tijdlang voor het station in de Limburgse hoofdstad. Van daaruit liepen ze de stad in.

De supportersgroep van MVV liet eerder weten op te zullen treden tegen relschoppers. De optocht is live te volgen via de Facebookpagina ‘Wat is loos in Mestreech?’ (wat is gaande in Maastricht). Meer dan 22.000 mensen volgen de livestream.

De tocht verloopt vreedzaam en wordt gade geslagen door de politie.