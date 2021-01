Kamer wil commissie die rechtsstaat analyseert

Er moet een staatscommissie komen die het functioneren van de rechtsstaat analyseert, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Bovendien moet die commissie met voorstellen komen om de rechtsstaat te versterken. De Tweede Kamer stemde voor dat voorstel van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt naar aanleiding van het rapport over de kinderopvangtoeslagenaffaire. In dat snoeiharde rapport stond dat tijdens de ontspoorde jacht naar toeslagenfraudeurs de beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.

De Kamer wil naar aanleiding van de affaire bovendien een onderzoek van de Venetië-Commissie, een adviesorgaan van de Raad van Europa over democratie en recht. Dat onderzoek moet gaan over ‘de rechtsbescherming van burgers in Nederland, met name onder het bestuursrecht”.

Tenslotte wil de Kamer, ook op initiatief van het CDA, een onderzoek van een externe partij, ‘bijvoorbeeld de Ombudsman”, naar het effect van andere wetten op groepen burgers. In ieder geval moet onderzoek worden gedaan naar de Participatiewet, het persoonsgebonden budget en de wetten die door het UWV worden uitgevoerd. De wet over de kinderopvangtoeslag zat ‘te rigide’ in elkaar, vindt Omtzigt. Hij vreest dat dit ook het geval is voor andere wetten, die worden uitgevoerd door de geplaagde uitvoeringsorganisaties.