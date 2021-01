Ollongren: uitstel van verkiezingen in theorie mogelijk

Het is "in theorie" mogelijk om de Tweede Kamerverkiezingen, die nu half maart gepland staan, uit te stellen. Vooralsnog gaan ze door, maar mede door de komst van de Britse coronavariant kan minister Kajsa Ollongren dat niet volledig garanderen. Dat zei ze tijdens het debat in de Eerste Kamer over haar wetsvoorstel voor de aangepaste Tweede Kamerverkiezingen.