Banken en verzekeraars trekken kar op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plus van 0,1 procent op 658,54 punten. De MidKap-index dikte 0,5 procent aan en kwam op een stand van 971,97 punten uit. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,7 procent.

UBS steeg 2,4 procent in Zürich. De bank, die wordt geleid door de Nederlandse topman Ralph Hamers, behaalde vorig jaar een hogere winst en gaat voor miljarden euro’s aan eigen aandelen inkopen. ABN AMRO (plus 4,2 procent) en ING (plus 2,7 procent) behoorden bij de Europese banken die ook in trek waren. Elders in Europa werden BNP Paribas (plus 1,8 procent), Deutsche Bank (plus 1,9 procent) en UniCredit (plus 4,5 procent) eveneens hoger gezet.

URW

Grootste stijger in de AEX-index was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield dat een winst van 4,3 procent noteerde. Branchegenoot Eurocommercial Properties won bij de middelgrote bedrijven 4 procent en bij de kleine bedrijven was Wereldhave koploper met een plus van 3,6 procent. De bedrijven hadden de afgelopen tijd nog te maken met flinke minnen door extra coronamaatregelen en het vooruitzicht van langere winkelsluitingen.

AstraZeneca klom 0,7 procent in Londen. De Europese Commissie eist opheldering van het farmaceutische bedrijf over de vertraging van de productie van het coronavaccin waarvan de EU 400 miljoen doses heeft besteld. AstraZeneca liet onlangs weten te kampen met productieproblemen.

BMW

Autobedrijf BMW werd 2,6 procent hoger gezet nadat het een miljardensubsidie kreeg van de Europese Commissie voor batterijentechnologie. Branchegenoot Stellantis, het fusiebedrijf waar de moederbedrijven van Peugeot en Fiat in zijn opgegaan, kondigde een samenwerking met energiebedrijf Engie aan en steeg 2 procent. Engie werd 0,5 procent hoger gezet.

In Londen zakte Rolls-Royce 1,7 procent. De Britse vliegtuigmotorenfabrikant verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de strengere reisbeperkingen in de strijd tegen het coronavirus.

De euro was 1,2152 dollar waard, tegen 1,2138 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 52,47 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 55,77 dollar per vat.