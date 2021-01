De Jonge hoopt komende week op duidelijkheid levering AstraZeneca

Coronaminister Hugo de Jonge hoopt komende week te weten hoeveel minder vaccins farmaceut AstraZeneca aan de Europese Unie kan leveren. ‘Het zullen waarschijnlijk heel veel minder vaccins zijn dan waar we aanvankelijk op hadden gerekend.’

Vrijdag werd bekend dat de eerste levering van het AstraZeneca-vaccin aan de Europese landen kleiner zal uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Het zou gaan om 60 procent minder doses dan de bedoeling was, maar dat getal kan De Jonge dinsdag nog niet bevestigen.

De problemen liggen volgens de minister bij een toeleverancier, die een belangrijk bestanddeel van het vaccin op dit moment niet kan leveren. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen last van een tegenvallende levering, volgens de minister omdat de fabrieken daar gebruikmaken van een andere toeleverancier dan de Europese fabrieken.

Scherpere keuzes

Nederland heeft in totaal 11,6 miljoen vaccins bij AstraZeneca besteld, een groter aantal dan van de andere coronavaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Het vaccin moet worden ingezet voor vaccinatie van zorgmedewerkers en mensen tot zestig jaar met een medische indicatie en later bredere groepen. Wat de precieze gevolgen van de problemen bij AstraZeneca zijn voor de vaccinatiesnelheid is nog niet bekend, maar er zullen ‘scherpere keuzes’ gemaakt moeten worden, herhaalde De Jonge dinsdag.

Aanstaande vrijdag keurt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin waarschijnlijk goed voor gebruik in de EU.