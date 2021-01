OM en politie doen oproep aan ouders: houd je kinderen thuis

Veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, zijn volgens het OM tieners en wonen nog thuis. ‘Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan”, zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant. ‘Als je kind strafbare feiten pleegt, is de kans groot dat hij een strafblad krijgt. De consequenties daarvan zijn echt heel groot.’

Deel dit berichttt: