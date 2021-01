Medewerker Navalni wil demonstratie bij gebouw geheime dienst

Afgelopen weekend waren er al veel betogingen tegen de regering en voor het vrijlaten van Navalni. De politie pakte bijna 3900 mensen op.

De oppositieleider zit in de gevangenis sinds hij ongeveer twee weken geleden terugkeerde uit Duitsland. Daar werd hij behandeld omdat hij was vergiftigd met een zenuwgas. Navalni heeft zich in die periode niet bij de gevangenis gemeld, wat hij volgens de Russische autoriteiten wel had moeten doen vanwege een voorwaardelijke straf.

Volkov wil dat er druk wordt gezet op de regering, zodat Navalni nog voor zijn zaak op 2 februari voorkomt, wordt vrijgelaten.