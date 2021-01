Knops: Tweede Kamer in fases renoveren minder veilig

Voor de veiligheid van de Tweede Kamer is het beter om het parlementsgebouw in één keer te renoveren, dan in fases. Als de Tweede Kamer in het gebouw blijft zitten kunnen de risico’s ‘onbeheersbaar’ worden, schrijft staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Kamer.

In politiek Den Haag wordt al langer gesoebat over de renovatie van het parlement. Het oude gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken is al grondig verbouwd, om als tijdelijk onderkomen te dienen. Toch bleven er twijfels bestaan over de verhuizing. Sommige partijen, en Kamervoorzitter Khadija Arib, bleven voorstander van een gefaseerde renovatie, waarbij de parlementsleden en hun werknemers in het Kamergebouw aan het Plein kunnen blijven tijdens de verbouwing.

Naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in Washington, begin januari, vroeg de Kamer de veiligheid nog eens onder de loep te nemen. De conclusie van dat onderzoek is dat ‘risico’s onbeheersbaar zijn met bouwactiviteiten rondom en in de Tweede Kamer op het Binnenhofcomplex”, aldus Knops. Ook daarom is volgens de staatssecretaris een tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer te verkiezen boven een gefaseerde verbouwing.

Knops meldt verder dat ook in het tijdelijke onderkomen de mogelijkheid bestaat om twee extra zalen in te richten voor commissievergaderingen, mits daar tijdig om wordt gevraagd. In het eigen gebouw is dat gebeurd in verband met de coronamaatregelen. In de extra commissiezalen kan beter afstand worden gehouden. De kosten vallen volgens Knops mee en kunnen ‘binnen de beschikbare budgetten’ worden opgevangen.