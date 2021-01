Hof laat beschermde getuige opdraven in proces Holleeder

Het gerechtshof Amsterdam heeft in het hoger beroep van Willem Holleeder besloten Remko van Lent als getuige op te roepen. Van Lent trad enkele jaren geleden op als beschermde getuige in een grote afpersingszaak. Hij werd met zijn gezin ondergebracht in het buitenland nadat hij belastende verklaringen had afgelegd over een groep criminelen die het op hem voorzien zouden hebben gehad.

Van Lent liet in de verklaringen onder meer optekenen dat hij twee leden uit die groep, met wie hij aanvankelijk intensief optrok, ontlastend had horen spreken over de de rol en positie van Willem Holleeder in de onderwereld. Holleeder (62) zou vooral ‘de pineut’ zijn die voor veel zou opdraaien, terwijl ‘anderen buiten schot zouden blijven”. De twee mannen waren dinsdag opgeroepen als getuige in de beroepszaak.

Hoewel zij veel uitlatingen van Van Lent naar het rijk der fabelen verwezen, was Holleeders raadsman Sander Janssen na afloop van de verhoren tevreden. ‘Tussen de ontkenningen door hebben zij veel beaamd. En je maakt mij niet wijs dat Van Lent al die verklaringen uit zijn duim heeft gezogen. Deze beide getuigen zaten dicht bij het vuur en wisten hoe de hazen liepen in de onderwereld.’ Janssen had eerder al gevraagd Van Lent als getuige op te roepen.

Afpersing

De vroegere zakenman uit Zandvoort stapte in 2010 naar de politie met het verhaal dat hij werd afgeperst door een groep criminelen, onder wie voormalig Hells Angel Harry S. en toenmalig onderwereldkopstuk Donald G. In de uiteindelijke strafzaak bleef van de aanklacht tegen de groep niet veel over. De rechtbank plaatste veel vraagtekens bij de verklaringen van Van Lent, die gaandeweg het proces voortdurend overhoop lag met de afdeling getuigenbescherming van justitie.

Het Openbaar Ministerie kreeg dinsdag opdracht van het hof Van Lent op te sporen en naar Nederland te halen voor het getuigenverhoor. Dat staat gepland op 11 maart. Dan gaat de beroepszaak verder. Holleeder kreeg in 2019 levenslang voor betrokkenheid bij een serie moorden. Hij ontkent.