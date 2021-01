Onderzoek naar werking coronavaccins op kwetsbare patiënten

Volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn de huidige beschikbare vaccins vooral in relatief gezonde volwassenen onderzocht. ‘Specifieke risicogroepen worden niet of slechts heel beperkt in deze studies meegenomen”, aldus het UMCG.

Transplantatiepatiënten, patiënten met immuunstoornissen en patiënten met kanker horen bij de kwetsbare groepen voor wie Covid-19 extra gevaarlijk kan zijn. Daarbij heeft de pandemie een ernstig negatief effect op het sociale leven van kwetsbare patiënten, omdat zij zich uit angst voor Covid nog meer dan anderen hebben geïsoleerd. ‘Juist voor deze kwetsbare mensen is een goed werkend en veilig vaccin dus heel belangrijk”, stellen de onderzoekers.

Het UMCG ontvangt voor de studie in totaal 7,4 miljoen euro subsidie van ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg.