Politie Noord-Holland pakt 22 mensen op voor geweld en opruiing

De politie in Noord-Holland heeft maandag 22 personen opgepakt vanwege onder meer openlijke geweldpleging en opruiing. Dat gebeurde in Alkmaar (1), Hoorn (2), Zaandam (5) en Haarlem (14). Vooral in de Haarlemse wijk Schalkwijk zorgde een groep van ongeveer 75 personen voor veel overlast en vernielingen, aldus de politie. Agenten en een persfotograaf werden met vuurwerk bekogeld.

Volgens teamchef Marianne Dubbeld van de politie Haarlem was ‘een groep bewust uit op een confrontatie met de politie. Het gedrag van deze relschoppers is onacceptabel.’ De politie kreeg assistentie van de Mobiele Eenheid. Er is in tegenstelling tot eerdere berichten geen traangas gebruikt, zegt de politie.

De politie is dinsdag begonnen met het onderzoeken van beelden op sociale media en bodycams en verwacht nog meer aanhoudingen te doen.