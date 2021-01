Primera doet aangifte na plundering winkel Den Bosch

Winkelketen Primera gaat aangifte doen van de plundering van een Primera-winkel in Den Bosch maandagavond door relschoppers. Volgens het bedrijf zijn camerabeelden beschikbaar die worden overgedragen aan de politie.

Volgens een woordvoerder is nog niks te zeggen over het schadebedrag. Op dit moment wordt de schade onderzocht. Die is volgens de zegsman fors. Primera zegt dat nu wordt gekeken hoe de winkel en de betroffen ondernemers kunnen worden ondersteund en geholpen om ervoor te zorgen dat de zaak weer veilig open kan.

Primera-directeur Gert van Doorn zegt het hartverwarmend te vinden dat buurtbewoners van de winkel in de Visstraat de ondernemers van de zaak helpen met opruimen en hun steun betuigen.

Spoor van vernieling

Tientallen relschoppers trokken maandagavond een spoor van vernieling door het stadscentrum in Den Bosch. Daarbij werd ook een Jumbo-supermarkt geplunderd, net als andere winkels. Ook werden ruiten ingegooid en auto’s vernield. Er zijn tientallen aanhoudingen gedaan in Den Bosch.

Een winkel van parfumerie- en cosmeticaketen ICI PARIS XL in Den Bosch werd niet geplunderd, daar voorkwamen rolluiken dat relschoppers de zaak binnen konden komen. Wel was er enige schade aan de ramen, aldus de winkelketen.