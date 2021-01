Johnson & Johnson verwacht snel testresultaten vaccin uit Leiden

Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) verwacht snel duidelijkheid te kunnen geven over de werking en effectiviteit van zijn coronvaccin. Topman Alex Gorsky zei in een toelichting op de jaarcijfers dat de resultaten van de laatste studie van het middel niet lang meer op zich laten wachten. Het vaccin wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden.

J&J houdt zich naast de ontwikkeling van het coronavaccin bezig met tal van andere middelen. Daarnaast is het bedrijf ook actief op het gebied van persoonlijke verzorging en medische hulpmiddelen. Door de coronacrisis zag J&J onder meer de verkoop van producten voor huid- en babyverzorging teruglopen. Daartegenover stond een stijgende vraag naar mondverzorgingsproducten.

Bij de farmaciedivisie, de grootste tak, zag J&J de omzet met 8,4 procent stijgen. Dat is exclusief de impact van overnames en desinvesteringen Bij medische hulpmiddelen was daarentegen sprake van een krimp van dik 10 procent. Dat kwam onder meer door uitstel van medische behandelingen door de druk van Covid-19 op de zorg wereldwijd. Naast niet direct noodzakelijke operaties gaat het dan ook om uitgestelde behandelingen op het gebied van orthopedie en oogzorg. Dat was volgens J&J met name in de eerste helft van het jaar het geval. In de tweede jaarhelft was sprake van een stevig herstel.

Alles bij elkaar sloot J&J het jaar af met een omzet van bijna 82,6 miljard dollar, wat een stijging met 0,6 procent op jaarbasis betekende. In het slotkwartaal steeg de omzet met 8 procent op jaarbasis. De winst viel met 14,7 miljard dollar bijna 3 procent lager uit dan een jaar eerder. In de laatste drie maanden van 2020 zakte de winst wel met 57 procent in vergeleken met het slot van 2019.