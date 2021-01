Italië op zoek naar nieuwe regering

Italië is op zoek naar een nieuwe regering, na het ontslag van premier Conte. Mogelijk staat de volgende ploeg opnieuw onder leiding van deze partijloze jurist, die al twee kabinetten aanvoerde.

De Italiaanse president Mattarella neemt nu het voortouw bij het oplossen van de politieke crisis. Hij begint woensdag gesprekken met de leiders van politieke partijen over welke coalities mogelijk zijn. Conte blijft in ieder geval zo lang nog aan. Italiaanse media gaan uit van een politieke doorstart van Conte, zonder dat er verkiezingen komen.

Conte besloot ontslag te nemen na het vertrek van een kleine partij uit zijn coalitieregering. Italia Viva van ex-premier Renzi was het niet eens met de plannen over de besteding van miljarden uit het Europese coronaherstelfonds. Renzi eiste veel meer ambitie van de regering in de strijd tegen corona en de economische recessie.

Conte kreeg vorige week, na het vertrek van Italia Viva, geen absolute meerderheid meer in het hogerhuis van het parlement, de Senaat. Hij streeft dan ook naar een regering met meer steun. Hij waarschuwt voor een stuurloos Italië, uitgerekend tijdens de coronacrisis die van de Italianen een zware tol eist.