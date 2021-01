Stakingen bij Fokker en Damen om metaal-cao

Medewerkers van Fokker, de buizenafdeling van Tata Steel Nederland en Damen leggen donderdag voor 24 uur het werk neer, zo kondigt vakbond FNV aan. De stakingen maken deel uit van de acties in de metaalsector voor een nieuwe cao. Vakbonden en werkgevers kunnen het niet eens worden over nieuwe loonafspraken en met de acties willen werknemers hun eisen kracht bij zetten.

Werkgevers in de sector metalektro, waarin zo’n 160.000 mensen werkzaam zijn, bieden een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Vakbonden stellen dat de koopkracht van werknemers daardoor daalt. Branchevereniging FME brengt daar tegenin dat een stevigere loonsverhoging wegens de coronacrisis niet te betalen is. Sinds vorige week houden werknemers in de sector een estafette van stakingen.

De nieuwe stakingen zijn onder andere georganiseerd bij de vestiging voor vliegtuigonderhoud van Fokker in Hoogerheide en de vestiging van Tata Steel in Oosterhout, waar stalen buizen worden gemaakt. Daarnaast worden acties verwacht bij scheepsmaker Damen en de bouwer van olieplatforms Heerema in Vlissingen en technisch concern VDL in Breda.

Om coronabesmettingen te voorkomen, laat FNV stakers in auto’s bij elkaar komen in plaats van grote bijeenkomsten te organiseren. Volgens FNV-bestuurder Jan Meeder doet dit niets af aan de actiebereidheid.