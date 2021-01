Zorgen McDonald’s over veiligheid medewerkers door rellen

Fastfoodketen McDonald’s maakt zich zorgen om de veiligheid van restaurantmedewerkers en bezorgers door de rellen die zijn ontstaan na het invoeren van de avondklok. ‘Vanwege de ongeregeldheden door de avondklok willen we onze medewerkers niet in een onveilige situatie laten werken”, aldus een woordvoerster. De fastfoodketen zegt de situatie in de steden nauw in de gaten te houden.

Volgens McDonald’s zetten maaltijdbezorgapps zoals Thuisbezorgd en Uber Eats, waarmee de keten samenwerkt voor de bezorging, in steden waar het onrustig is de bezorgdiensten tijdelijk uit. Dat gebeurde bijvoorbeeld op zondagavond in Eindhoven en Rotterdam. Het is aan een franchisenemer of eigenaar van een McDonald’s-vestiging om te besluiten of een restaurant dicht gaat, zegt de woordvoerster. Als dat gebeurt en de vestiging bezorgt via de maaltijdbezorgapps, verdwijnt het restaurant ook automatisch van de bezorgdienst.

McDonald’s zegt blogs en fora in de gaten te houden om te onderzoeken wat er leeft en of er een restaurant in de buurt zit. ‘Die informatie delen we intern, om ons personeel zo adequaat mogelijk te kunnen beschermen”, aldus de woordvoerster.

Nauw contact

De keten adviseert zijn franchisenemers om in nauw contact te blijven met de lokale overheid en de burgemeester en ‘goed te handelen naar hun aanwijzingen”. De keten zegt nog geen verontruste franchisenemers te hebben gesproken, maar dat wil niet zeggen dat zij geen zorgen hebben over de veiligheid van medewerkers, crew en gasten, zegt de woordvoerster. Ook is er nog geen schade gemeld aan McDonald’s-restaurants door de rellen.

McDonald’s heeft 254 restaurants in Nederland, waarvan 180 met een McDrive. De restaurants met een McDrive zitten niet in binnensteden, aldus de woordvoerster.