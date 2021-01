Proefevenementen met bezoekers vanaf 15 februari van start

Fieldlab Evenementen begint vanaf 15 februari in Utrecht met proefevenementen met honderden bezoekers. Tijdens een voorstelling van Guido Weijers, een zakelijk congres en voetbalwedstrijden wordt onderzocht wat nodig is om evenementen in coronatijd veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Het eerste onderzoek vindt op 15 februari plaats tijdens een zakelijk congres in het Beatrix Theater in Utrecht. De organisatie nodigt daarvoor 500 bezoekers uit die in drie groepen van 250, 200 en 50 worden verdeeld.

Weijers speelt op 20 februari in hetzelfde theater een voorstelling waarvoor het publiek ook wordt verdeeld in groepen van 250, 200 en 50 bezoekers die apart van elkaar tegelijkertijd in de zaal zitten om de verschillen te testen. Via de website van de cabaretier kunnen kaarten worden bemachtigd voor deze show.

Voetbalwedstrijden

Op 21 en 28 februari wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden. Dat gebeurt tijdens een thuiswedstrijd van NEC tegen De Graafschap en een thuiswedstrijd van Almere City FC tegen Cambuur. Bij de wedstrijden worden de 1500 aanwezige supporters verdeeld in bubbels van kleinere groepen.

Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van evenementensector, evenementenbouwers en de overheid, zal ook nog twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals organiseren. De line-up en data daarvoor worden binnenkort bekendgemaakt.

Voor de proefevenementen, die eigenlijk al deze maand zouden plaatsvinden maar werden verplaatst, doen deelnemers maximaal 48 uur voor het evenement een coronatest en tonen ze vooraf een negatief testresultaat. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar een veilige manier om grote evenementen veilig te kunnen laten plaatsvinden.