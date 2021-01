‘Zweden schort betalingen aan Pfizer op’

Zweden heeft betalingen aan farmaceut Pfizer voor coronavaccins opgeschort. Het land eist opheldering over het aantal doses dat in iedere flacon zit, bericht de krant Dagens Nyheter. De Zweedse tak van de multinational wilde daar niet op reageren.

De Zweedse autoriteiten zeggen dat Pfizer per flesje zes doses van het vaccin in rekening brengt, een meer dan eerder was afgesproken. Zweden wil dat de Europese Commissie en Pfizer om de tafel gaan om die kwestie op te helderen. In de tussentijd wordt niet betaald, zegt gezondheidsfunctionaris Anders Tegnell in de krant.

De EU en Pfizer waren aanvankelijk overeengekomen dat vijf doses in een flacon zaten. Europees toezichthouder EMA stelde later vast dat ook een zesde dosis uit het flesje gehaald kan worden. Daar is dan wel een speciaal soort injectiespuit voor nodig. Een normale naald is daar niet nauwkeurig genoeg voor.

‘Dit is onacceptabel. Als een land alleen de mogelijkheid heeft om vijf doses uit een flacon te halen, krijgt het minder doses voor dezelfde prijs”, zei vaccincoördinator Richard Bergstrom in de krant. De Zweedse gezondheidsdienst kon het bericht van Dagens Nyheter niet direct bevestigen.