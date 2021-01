1,7 miljoen euro voor Amsterdamse buurtpakketservice Parcls

De Amsterdamse buurtpakketservice Parcls.com wil in de hele stad nieuwe servicepunten openen. De onderneming heeft daarvoor een financiering van 1,7 miljoen euro geregeld bij Rabobank en het Amsterdamse Klimaat & Energiefonds (AKEF). Met de nieuw te openen pakketpunten denkt Parcls lokaal honderd nieuwe banen te creëren.

Bij de servicepunten van Parcls kunnen consumenten hun pakketten opslaan, afhalen en retourneren. Daarnaast kan Parcls pakketten ook thuis laten bezorgen. Dat gebeurt per fiets. Parcls, dat in 2016 zijn eerste buurtpakketservice opende, heeft nu vier locaties in Amsterdam. Zo’n 10.000 consumenten maken daar gebruik van.

Volgens AKEF, dat is opgericht door de gemeente Amsterdam, legt het aantal busjes dat de stad inrijdt voor het bezorgen van pakketten een enorme druk op de leefbaarheid van de stad. Daarmee biedt Parcls een oplossing, ook om de uitstoot en het aantal ritten te verminderen.

Bredere ontwikkeling

De uitbreiding van Parcls past in een bredere ontwikkeling die gaande is in de pakket- en bezorgbranche. Door de coronacrisis shoppen steeds meer mensen online, waardoor de druk op de pakketbezorging toeneemt.

Eerder maakte webwinkelreus Amazon bekend een bezorgcentrum te gaan openen op Schiphol. Daarmee kan het Amerikaanse bedrijf zijn capaciteit voor het verwerken van pakketten in Nederland verhogen. Het bezorgcentrum richt zich net als Parcls op de regio Amsterdam, omdat daar vooral de vraag aantrekt. Pakketbezorger DHL kondigde op zijn beurt aan servicepunten in honderden winkels van de HEMA te openen.

Economen van ING spraken eerder de verwachting uit dat de stijgende trend van pakketbezorging ook dit jaar aanhoudt. Vorig jaar kwam het aantal in Nederland bezorgde pakketten volgens de bank boven de 500 miljoen uit.