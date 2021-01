Ook extra steun voor schoonmaker en receptionist met Covid

Wie bij noodzakelijke zorgwerkzaamheden besmet raakt kan 30.000 euro krijgen om na de ic-opname weer op te krabbelen. Bij overlijden krijgen nabestaanden 50.000 euro. Sinds de oprichting kreeg de stichting praktische en financiële steun van individuelen, organisaties en bedrijven. In totaal is nu ruim 4,3 miljoen euro opgehaald. Het ministerie van VWS doet er 10 miljoen bij, meldt ZWiC.

‘Met deze uitbreiding kunnen we er nu ook zijn voor de schoonmakers, diëtisten, laboranten, baliemedewerkers en anderen die actief betrokken zijn bij de coronazorg. We zijn ontzettend blij dat we in staat zijn om ook deze cruciale groep mensen financiële steun te bieden op het moment dat zij worden getroffen”, zeggen de initiatiefnemers, traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs.

Het afgelopen jaar heeft Stichting ZWiC 52 uitkeringen gedaan. Een aantal aanvragen was afkomstig van (nabestaanden van) zorgmedewerkers die aanvankelijk niet tot de doelgroep van de Stichting ZWiC behoorden, maar deze verzoeken zullen nu opnieuw worden beoordeeld.