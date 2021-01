‘Corona-epidemie in Tadzjikistan voorbij’

Het Centraal-Aziatische Tadzjikistan heeft het coronavirus bedwongen, volgens president Emomali Rachmon. Er is geen enkel actief geval meer en sinds het begin van het jaar is er niemand meer aan de gevolgen van het virus overleden. Volgens de autoritaire leider van het geïsoleerde bergachtige land met 9,5 miljoen inwoners is de epidemie voorbij.

In de officiële coronastatistieken is er al twee weken niets meer veranderd. Het aantal doden staat nog steeds op negentig en het aantal vastgestelde besmettingen is blijven steken op 13.308.

Rachmon waarschuwde dat de voorzorgsmaatregelen van kracht blijven. Iedereen die het land binnenkomt moet 14 dagen onder strikt medisch toezicht in quarantaine. Veel Tadzjieken zijn hun arme land ontvlucht en wonen en werken in Rusland. Bijna de helft van het bruto binnenlands product van het land bestaat uit geld dat Tadzjieken die in het buitenland werken, opsturen naar familie.