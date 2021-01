EU-hof: overheidsinstantie met goede reden mag contanten weigeren

Het hof boog zich over de klacht van een Duitse voorvechter van contant geld, die zijn kijk- en luistergeld niet in cash mag afdoen. Hij schuwt elektronisch bankieren, uit angst dat banken en wellicht ook anderen zo zijn handel en wandel precies kunnen volgen. Medestanders waarschuwen dat ook ouderen en anderen die minder digitaal vaardig zijn in de knel komen als ze niet langer in contanten kunnen betalen.

Euromunten en -biljetten zijn en blijven een wettig betaalmiddel in de eurozone, erkent het hof in Luxemburg. Maar een overheidsinstantie mag soms toch een elektronische betaling vragen, bijvoorbeeld als ze anders ‘onredelijke kosten’ voor hun diensten in rekening moeten brengen. Als het in de regel maar mogelijk blijft om contant te betalen.