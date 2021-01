In totaal 184 mensen aangehouden bij rellen

De politie heeft maandagavond en -nacht in totaal 184 mensen aangehouden bij gewelddadigheden en plunderingen door het hele land. Een woordvoerster sluit niet uit dat dat het er op een later moment meer zullen worden, afhankelijk van opsporingsonderzoek en onderzoek van videobeelden. Rond middernacht werd al gemeld dat er 151 mensen waren aangehouden. Hoeveel boetes er in totaal tijdens de rellen in het hele land zijn uitgeschreven, is volgens de politie nog niet bekend.

Voor de derde avond op rij zijn er in meerdere steden rellen en plunderingen geweest. In Rotterdam hield de politie maandag ruim 50 relschoppers aan, naar aanleiding van de forse ongeregeldheden op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De relschoppers richtten vernielingen aan, plunderden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. In Den Bosch trokken tientallen jongeren rellend en plunderend door het stadscentrum. Ze gooiden ruiten in en vernielden auto’s. Ook was het onrustig in onder meer Amsterdam-Oost, Haarlem, Den Haag, Geleen, Zwolle en Almelo.