Afschuw bij Dirk van den Broek over plundering winkel Rotterdam

Bij supermarktketen Dirk van den Broek wordt met afschuw gereageerd op de plundering van een winkel aan de Beijerlandse Passage in Rotterdam door relschoppers. Volgens een verklaring van moederbedrijf Detailresult Groep werd de supermarkt maandagavond ‘volledig verwoest”, net als andere winkels in de omgeving. De omvang van de schade wordt nog bepaald, maar de winkel is wel weer open.