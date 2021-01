Baas Veiligheidsberaad Bruls: chaos zal niet regeren in dit land

De voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls heeft het vertrouwen dat de burgemeesters de rellen van de afgelopen dagen onder controle zullen krijgen. ‘Chaos zal niet regeren in dit land”, zei Bruls dinsdagochtend op NPO Radio 1. ‘We moeten kijken hoe deze situatie zich verder ontwikkelt, maar ik heb het vertrouwen dat we dit onder controle gaan krijgen.’

Bruls zegt dit nadat al drie avonden op rij groepen mensen rellend en plunderend door de straten van meerdere steden waren gegaan. Maandagavond trokken tientallen jongeren rellend en plunderend door het stadscentrum van Den Bosch en ook in Rotterdam waren forse ongeregeldheden. De relschoppers richtten vernielingen aan, plunderden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. Op veel plaatsen moest de ME er aan te pas komen om de boel weer rustiger te krijgen. Ook was het onrustig in onder meer Amsterdam-Oost, Haarlem, Den Haag, Geleen, Zwolle en Almelo.

Bruls is ook burgemeester van Nijmegen. Daar werd een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad, omdat er signalen waren dat mensen van plan waren naar het centrum te komen. Het noodbevel en de extra aanwezige politie zorgde er volgens Bruls voor dat de problemen snel de kop in konden worden gedrukt. Het bleef relatief rustig in de stad.

Nooit helemaal te stoppen

Volgens Bruls zijn mensen die echt kwaad willen, nooit helemaal te stoppen. ‘Maar de politie heeft er een heleboel angels uit weten te halen. We mogen blij zijn dat het daardoor op veel plaatsen beperkt is gebleven, zoals in Nijmegen.’ Bruls zei in de radio-uitzending dat de politie de komende dagen opnieuw vol aanwezig zal zijn met extra inzet in het land.

Verder stelt het Veiligheidsberaad dat de mensen die ‘s avonds de straat opgaan doelbewust willen rellen. ‘Er zijn natuurlijk ook mensen die willen protesteren tegen de avondklok en die voor hun mening willen uitkomen. Maar die laatste groep was gisteren niet op straat”, aldus Bruls.