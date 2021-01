UBS gaat onder topman Hamers voor miljarden aandelen inkopen

De Zwitserse bank UBS van de Nederlandse topman Ralph Hamers is van plan de komende drie jaar voor 4,5 miljard dollar (3,7 miljard euro) aan eigen aandelen in te kopen. UBS maakte de plannen bij de publicatie van de kwartaalcijfers bekend.

De bank sloot het jaar af met een winst in het slotkwartaal van 1,7 miljard dollar. Daarmee presteerde UBS veel beter dan waar kenners rekening mee hielden. De bank overtrof ook de eigen verwachtingen.

De resultaten zijn een opsteker voor Hamers. Zijn aantreden bij de grootste bank van Zwitserland, nog geen drie maanden geleden, werd overschaduwd door het onderzoek naar zijn rol in een witwasschandaal bij zijn voormalige werkgever ING. Hoewel UBS-voorzitter Axel Weber altijd zijn steun heeft uitgesproken voor Hamers, gaat de kredietverstrekker een lastige periode tegemoet. Dit omdat het onderzoek naar Hamers zich naar verwachting nog een tijd zal voortslepen.

Probleemloos

Door de aandacht te leggen op vermogende klanten, die profiteerden van de stijgende aandelenmarkten, en de relatief conservatieve kredietverlening heeft UBS de coronacrisis tot nu toe relatief probleemloos doorstaan. De Zwitserse bank hoefde in het afgelopen kwartaal slechts 66 miljoen dollar opzij te zetten om uitstaande slechte leningen te dekken. Hier gingen kenners uit van zeker 159 miljoen dollar die opzij moest worden gezet. Verder verdiende UBS meer aan commissies.

UBS gaf eerder aan dat het van plan was om de aandeleninkoop te stimuleren. Het totale rendement voor aandeelhouders voor 2020 bedroeg ongeveer 3,7 miljard dollar, inclusief 2 miljard dollar die was gereserveerd voor het terugkopen van aandelen. Het rendement een jaar eerder was 3,4 miljard dollar. De stijgende beloning aan aandeelhouders bij UBS staat in contrast met Europese concurrenten. Die worden door de Europese Centrale Bank (ECB) opgeroepen om behoudend te zijn met het uitkeren van kapitaal aan aandeelhouders, omdat economieën nog steeds te kampen hebben met de gevolgen van de coronacrisis.

Hamers is momenteel bezig met het doorlichten van alle activiteiten van de bank en verwacht in het tweede kwartaal een update te kunnen geven van de strategische initiatieven en plannen. Meerdere analisten hadden eerder geroepen dat de doelstellingen van UBS onder voormalig topman Sergio Ermotti niet ambitieus genoeg waren.