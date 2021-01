‘Herstel vacaturemarkt komt weer op gang’

Het herstel van het aantal beschikbare vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt lijkt weer wat op gang te komen. In de bouwsector zijn er recent bijvoorbeeld meer vacatures bijgekomen. Ook is sprake van een toenemende vraag naar personeel in de zorg, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers.

‘Eerder hebben we geconstateerd dat het herstel van het totaal aantal beschikbare vacatures wat stagneerde”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. ‘Nu zien we dat het herstel doorzet, in ieder geval tot begin januari. De vacaturetrend is terug op hetzelfde niveau als begin september. Uiteraard is de vraag of het optimisme verder doorzet in de cijfers van aankomende maand, als de effecten van de lockdown en de avondklok in de cijfers worden weerspiegeld.’

Naar sommige beroepen, zoals verpleegkundigen voor de spoedeisende hulp en intensive care is sinds het begin van de crisis al veel vraag. Maar nieuw is volgens Indeed de stijging van de vraag naar anesthesiemedewerkers. Ook is de vraag naar casemanagers in de afgelopen maand sterk gestegen. Dit zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling en begeleiding bij ziekteverzuim, waar veel organisaties met de huidige pandemie mee kampen.

