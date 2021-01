VVD: ook belagers beveiligers en journalisten verplicht in cel

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het wetsvoorstel, waarin staat dat voor geweld tegen bijvoorbeeld politieagenten of ambulancemedewerkers altijd een gevangenisstraf moet worden opgelegd. Kamerlid Jeroen van Wijngaarden wil een bredere groep op die manier extra bescherming bieden.

‘Beveiligers hebben net zo goed een publieke taak als andere hulpverleners en dus moeten we hen ook dezelfde wettelijke bescherming geven”, aldus de VVD’er. ‘Dat geldt ook voor journalisten die zichtbaar hun werk staan te doen. Zij staan net zo goed in die frontlinie en zijn steeds vaker het slachtoffer van geweld.’

Van Wijngaarden wijst onder meer op de rellen in veel steden na de invoering van een avondklok in de strijd tegen het coronavirus. ‘Als dat tuig onze hulpverleners, beveiligers of journalisten aanvalt, past maar één straf en dat is celstraf.’